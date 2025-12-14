Ричмонд
В Урюпинск Волгоградской области обеспечивают бесперебойные поставки топлива

Ситуацию на территории города взяли на особый контроль.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

Напомним, ночью 14 декабря в Волгоградской области отразили очередную атаку вражеских БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на нефтебазе в Урюпинске.

По информации администрации города, ситуация с поставкой топлива на территории города взята на особый контроль. Координацию осуществляет комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области совместно с нефтяной компанией.

В настоящий момент предприятие доставляет в Урюпинск все виды топлива на автомобильные заправочные станции. Кроме того, восполняются и все необходимые запасы.

