В Урюпинск Волгоградской области обеспечивают бесперебойные поставки топлива

Напомним, ночью 14 декабря в Волгоградской области отразили очередную атаку вражеских БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на нефтебазе в Урюпинске.
По информации администрации города, ситуация с поставкой топлива на территории города взята на особый контроль. Координацию осуществляет комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области совместно с нефтяной компанией.
В настоящий момент предприятие доставляет в Урюпинск все виды топлива на автомобильные заправочные станции. Кроме того, восполняются и все необходимые запасы.
