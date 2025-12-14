Кадыров заявил о выполнении всех целей СВО

«Да, все цели выполнены, но для меня главный вопрос — проводимая СВО. Я доволен, что все цели СВО выполняются. Наши бойцы обеспечены всем, что им необходимо», — сказал Кадыров в ходе прямой линии с жителями Чечни, отвечая на вопрос о том, достигнуты ли поставленные за год цели.