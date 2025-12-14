Ричмонд
МО: 54 украинских беспилотника сбили над регионами России за четыре часа

Российские силы ПВО уничтожили 54 БПЛА ВСУ за последние часы 14 декабря.

Источник: Комсомольская правда

С 16:00 до 20:00 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и нейтрализовали 56 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

«14 декабря текущего года в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны.

Уточняется, что над территорией Белгородской области сбили 24 беспилотных летательных аппарата, над Брянской областью — 17, над Тульской — пять, над Курской — три. По два беспилотника были сбиты над Калужской, Рязанской областями и Московским регионом, один — над Воронежской областью.

Ранее KP.RU сообщил, что ВС РФ нанесли точечные удары гиперзвуковыми ракетами по военным предприятиям и складам вооружения на Украине.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
