МО: 54 украинских беспилотника сбили над регионами России за четыре часа

С 16:00 до 20:00 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и нейтрализовали 56 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.
«14 декабря текущего года в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны.
Уточняется, что над территорией Белгородской области сбили 24 беспилотных летательных аппарата, над Брянской областью — 17, над Тульской — пять, над Курской — три. По два беспилотника были сбиты над Калужской, Рязанской областями и Московским регионом, один — над Воронежской областью.
