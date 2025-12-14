Нео увернулся от обстрела: Как удалось выжить льву в зоопарке Васильевки, куда прилетели дроны боевиков

Лев Нео, раненый осколками при атаке украинских дронов на зоопарк в Васильевке Запорожской области, выжил. Об этом ТАСС сообщил глава Васильевского реабилитационного центра Александр Пылышенко.
«Лев практически не подавал признаков жизни. Слава Богу, что произошло все так и животное осталось травмированным, но живым. Будем надеяться, что долго-долго будет жить. Сегодня утром лев, не очень хорошо ходил, он был в состоянии стресса, поэтому метался. Но, во всяком случае, он быстро передвигался по территории зимнего помещения», — говорится в публикации.
13 декабря глава области Евгений Балицкий заявил о гибели льва после удара беспилотников. Однако позже Пылышенко сообщил, что животное выжило, потеряв сознание в зимнем вольере. Через несколько часов лев пришел в себя.
Ранее KP.RU сообщил, что 13 декабря боевики ВСУ нанесли удар несколькими беспилотниками по зоопарку в Васильевке.