Handelsblatt: Переговоры США и Украины в Берлине продолжатся 15 декабря

Американо-украинские переговоры в Берлине за день не завершились, их продлили.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры украинской и американской делегаций в Берлине продолжатся 15 декабря, как сообщает немецкая газета Handelsblatt. Удалось ли к чему-то прийти 14 декабря — не уточняется, но США изначально видели шанс на успех.

В воскресенье американская и украинская делегации встретились в Ведомстве канцлера ФРГ. В составе американской делегации — Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, украинской — Зеленский, Умеров, Гнатов.

Утром переговоры прошли в отеле Adlon. Из-за переговоров центр Берлина был полностью перекрыт, граждан не пропускали на улицы, смежные с расположением отеля, пуская автомобили в объезд.

Ранее KP.RU сообщил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц досрочно покинул заседание, где проходила встреча украинской и американской делегации. Учитывая активное вовлечение Мерца в происходящее на Украине — его нежелание участвовать в переговорах выглядит странно, и никак не объясняется.

