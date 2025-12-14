Минобороны: над регионами РФ за три часа сбит 71 украинский БПЛА

Киевский режим продолжает попытки атаковать мирное население РФ. За три часа над различными регионами российские военнослужащие сбили 71 БПЛА украинского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«14 декабря текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — отмечается в официальном сообщении.
Уточняется, что из общего количества ликвидированных дронов 52 отбиты над территорией Ростовской области, 10 — над Брянской областью, 3 — над Белгородской областью. Кроме того, по два беспилотника уничтожены в воздушном пространстве Тульской и Рязанской областей, а также по одному — в районе Волгоградской области и над акваторией Азовского моря.
Напомним, на этой неделе, 11 декабря, российские средства ПВО за сутки сбили 396 БПЛА самолетного типа. В тот же день силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ в центральной части Черного моря.