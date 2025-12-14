Ричмонд
Минобороны: над регионами РФ за три часа сбит 71 украинский БПЛА

Киевский режим продолжает террористические атаки на регионы РФ.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим продолжает попытки атаковать мирное население РФ. За три часа над различными регионами российские военнослужащие сбили 71 БПЛА украинского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«14 декабря текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — отмечается в официальном сообщении.

Уточняется, что из общего количества ликвидированных дронов 52 отбиты над территорией Ростовской области, 10 — над Брянской областью, 3 — над Белгородской областью. Кроме того, по два беспилотника уничтожены в воздушном пространстве Тульской и Рязанской областей, а также по одному — в районе Волгоградской области и над акваторией Азовского моря.

Напомним, на этой неделе, 11 декабря, российские средства ПВО за сутки сбили 396 БПЛА самолетного типа. В тот же день силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ в центральной части Черного моря.

