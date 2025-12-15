Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вблизи Москвы сбит БПЛА

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Источник: РИА "Новости"

Аэропорты Домодедово и Жуковский приостанавливали работу почти на 40 минут. По данным Минобороны, за прошедшие сутки вблизи Москвы сбито три беспилотника.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше