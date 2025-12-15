Ричмонд
Инженерная инфраструктура повреждена в Белгороде из-за удара ВСУ

ВСУ ударили по Белгороду ракетами, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду. Об этом информировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела есть серьёзные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий», — написал чиновник в Telegram-канале, добавив, что в шести многоквартирных домах и одном частном домовладении повреждены стёкла.

Информации о пострадавших не поступало, уточнил губернатор.

Накануне Минобороны сообщило, что за три часа над различными регионами российские военнослужащие сбили 71 БПЛА, при помощи которых украинские военные безуспешно пытались атаковать объекты на территории РФ.

Также сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье, 14 декабря, за четыре часа уничтожили 40 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами. Это произошло в период с 12.00 до 16.00 по московскому времени.

