Притворяются девушками: Спецслужбы Украины вербуют подростков из РФ в чатах знакомств

Спецслужбы Украины начали использовать чаты знакомств для вербовки подростков из РФ. Схему выяснило издание «Известия».
Сообщается что кураторы пишут подросткам, притворяясь девушками, которые готовы прийти на свидание. После того, как подросток назовёт адрес ближайшего торгового центра, в чате появляется видеосообщение, на котором человек в военной форме благодарит их за якобы помощь ВСУ. После этого украинские агенты общаются с подростками уже под видом сотрудников российских правоохранительных органов, угрожая возбуждением уголовного дела о госизмене и вынуждают выполнять «секретные задания», чтобы избежать этого.
Издание рассказывает о двух случаях, когда московских подростков обманом заставили поджечь ряд объектов. Оба познакомились с «девушками» в одном и том же чате.
Напомним, в Москве возбуждено уголовное дело в отношении подростка, который поджег трансформаторные подстанции на железнодорожной станции по указке украинского куратора.
Ранее в Ростове-на-Дону 15-летний подросток оказался в поле зрения силовиков из-за общения с представителями спецслужб Украины.
