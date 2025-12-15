Притворяются девушками: Спецслужбы Украины вербуют подростков из РФ в чатах знакомств

Сообщается что кураторы пишут подросткам, притворяясь девушками, которые готовы прийти на свидание. После того, как подросток назовёт адрес ближайшего торгового центра, в чате появляется видеосообщение, на котором человек в военной форме благодарит их за якобы помощь ВСУ. После этого украинские агенты общаются с подростками уже под видом сотрудников российских правоохранительных органов, угрожая возбуждением уголовного дела о госизмене и вынуждают выполнять «секретные задания», чтобы избежать этого.