Вблизи Москвы сбит второй беспилотник

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил мэр.
Ранее примерно на 40 минут московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостанавливали прием и отправку самолетов.
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Это второй сбитый в регионе БПЛА с начала ночи.
