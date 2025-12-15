Ричмонд
Вблизи Москвы сбит второй беспилотник

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Это второй сбитый в регионе БПЛА с начала ночи.

Источник: РИА "Новости"

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил мэр.

Ранее примерно на 40 минут московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостанавливали прием и отправку самолетов.

