Над одним из районов Ростова-на-Дону отразили атаку БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Атаку БПЛА отразили над территорией Железнодорожного района Ростова-на-Дону.

Источник: РИА "Новости"

Предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин.

«Атака БПЛА отражена над Железнодорожным районом города Ростова-на-Дону. На месте работают оперативные службы. По предварительным сведениям, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — проинформировал он.

