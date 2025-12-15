Ричмонд
В Ростове-на-Дону отражена атака украинских беспилотников

Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Ростов-на-Дону, люди не пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Российские подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинские беспилотники, которые пытались атаковать объекты на территории одного из районов Ростова-на-Дону. Об этом информировал глава городской администрации Александр Скрябин.

«Атака БПЛА отражена над Железнодорожным районом г. Ростова-на-Дону. На месте работают оперативные службы. По предварительным сведениям, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал чиновник в Telegram-канале в ночь на понедельник 15 декабря.

Накануне украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду, пострадала инженерная инфраструктура, в нескольких жилых домах выбиты стёкла. Подробнее здесь на KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что за три часа над различными регионами российские военнослужащие сбили 71 БПЛА, при помощи которых украинские военные безуспешно пытались атаковать объекты на территории РФ.

