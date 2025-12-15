ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки 7 пунктов управления БПЛА

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены девять антенн связи, наземный робототехнический комплекс, пять блиндажей ВСУ, три ретранслятора и семь пунктов управления беспилотной авиацией противника», — сказал Астафьев.
