Танкисты РФ с расстояния 11 км уничтожили опорный пункт ВСУ

«Экипаж танка Т-80БВМ 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск “Центр” успешно поразил опорный пункт и живую силу формирований ВСУ, сорвав ротацию вражеских подразделений на красноармейском направлении СВО.
Наведение танка и прицельные выстрелы выполнялись на дистанции свыше 11 километров с использованием 125-мм осколочно-фугасных снарядов", — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что экипаж танка выполнил боевую задачу с закрытой огневой позиции, а информация о местоположении опорного пункта была передана ему наземной разведкой и операторами войск беспилотных систем группировки.