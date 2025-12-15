Ричмонд
Танкисты РФ с расстояния 11 км уничтожили опорный пункт ВСУ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и живую силу противника с расстояния 11 км на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Экипаж танка Т-80БВМ 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск “Центр” успешно поразил опорный пункт и живую силу формирований ВСУ, сорвав ротацию вражеских подразделений на красноармейском направлении СВО.

Наведение танка и прицельные выстрелы выполнялись на дистанции свыше 11 километров с использованием 125-мм осколочно-фугасных снарядов", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что экипаж танка выполнил боевую задачу с закрытой огневой позиции, а информация о местоположении опорного пункта была передана ему наземной разведкой и операторами войск беспилотных систем группировки.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше