Расчеты FPV-дронов сорвали ротацию подразделений ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении группировки войск «Север» сорвали ротацию личного состава и подвоз материально-технических средств подразделениям ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В результате боевой работы расчетов беспилотных систем группировки войск “Север”, которые применяют FPV-дроны на оптоволоконном управлении, уничтожены пикапы ВСУ и квадроцикл, задействованные в ротации личного состава и подвозе материально-технических средств в Сумской области», — информировали в ведомстве.

Там отметили, что расчеты с ювелирной точностью поражают технику и живую силу противника благодаря бесперебойной передаче видеосигнала и высокого качества изображения.

В Минобороны подчеркнули, что методичное поражение средств передвижения и доставки снабжения подразделений ВСУ существенно снижает боевые возможности украинских формирований, действующих на линии боевого соприкосновения в Сумской области.