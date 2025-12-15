Расчеты FPV-дронов сорвали ротацию подразделений ВСУ в Сумской области

«В результате боевой работы расчетов беспилотных систем группировки войск “Север”, которые применяют FPV-дроны на оптоволоконном управлении, уничтожены пикапы ВСУ и квадроцикл, задействованные в ротации личного состава и подвозе материально-технических средств в Сумской области», — информировали в ведомстве.