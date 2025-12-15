ВС РФ уничтожили робототехнический комплекс ВСУ в районе Гуляйполя

«Расчет реактивной системы залпового огня “Ураган” группировки войск “Восток” нанес удар по пунктам временной дислокации формирований ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области. В результате реактивного залпа разрушены укрепленные позиции и сооружения, которые противник использовал для размещения живой силы», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что бойцы группировки, выполняя боевые задачи в районе Гуляйполя, также уничтожили НРТК противника, который осуществлял доставку грузов в городской черте.