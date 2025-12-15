ВС РФ уничтожили робототехнический комплекс ВСУ в районе Гуляйполя

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили пункты временной дислокации, а также наземный робототехнический комплекс (НРТК) противника в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.