Минобороны РФ 14 декабря сообщило о том, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области. Освобождение Варваровки стало одним из этапов завершения зачистки восточного берега реки Гайчур и улучшило тактическое положение подразделений группировки «Восток» на данном участке, создав условия для дальнейших действий в Запорожской области, отметили в министерстве обороны России.
«У нас задача была взять деревню Варваровку, закрепиться там, чтобы ограничить поставку противнику боеприпасов и провизии, перекрыть дорогу, чтобы они не могли ни проехать, ни пройти. Заходили по лесополосам, зачищали блиндажи, продвигались в сторону Варваровки. Если знаем, что там есть противник, предлагаем ему сдаться изначально», — сказал «Горелый».
По его словам, ВСУ для обороны населенного пункта использовали большое количество FPV-дронов, только за сутки на этой задаче было сбито 12 БПЛА «Баба-Яга».
«Противник стреляться не хочет, боится», — подчеркнул военнослужащий РФ.