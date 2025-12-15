Командованию ВСУ не удается нарастить свою группировку в Доброполье Запорожской области из-за эффективных действий российских военных, которые регулярно уничтожают резервы противника. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
По его словам, Доброполье представляет собой одну из важнейших ветвей логического обеспечения плацдарма самого Гуляйполя. В этих условиях ВСУ пытаются компенсировать потери заброской дополнительного личного состава, но это плохо получается.
«По логистике, вооружению и военной технике противника продолжают работать наши операторы БПЛА. Также наша разведка своевременно выявляет места скопления вэсэушников — по ним наносятся удары», — заключил собеседник агентства.
Накануне сообщалось, что российские бойцы под Гуляйполе нашли «гнездо» украинских «Вампиров» и «Бабы-Яги».
Кроме того, стало известно, что штурмовики Вооруженных сил РФ готовят Сырскому очередной адский «котел» в Гуляйполе.