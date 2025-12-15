Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке БПЛА

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Массированной атаке БПЛА подверглись Ростов-на-Дону и несколько районов Ростовской области, есть материальный ущерб, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

«Минувшей ночью массированной атаке БПЛА подверглись Ростов, Каменск, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы», — написал он в Telegram-канале.

Пострадавших в результате атак нет. В областном центре, Каменске, Каменском и Тарасовском районах имеются повреждения.

В Ростове-на-Дону загорелись две легковушки, пострадал пытавшийся их тушить хозяин. Также повреждена крыша частного дома.

В поселке Деркул Тарасовского района также повреждена крыша частного дома. Фрагменты беспилотников упали в дворах частных домов в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, в микрорайоне Каменска, в ряде строений частично повреждено остекление.

Жителям, чьим домам нанесен ущерб, будет оказана помощь, заверил Слюсарь.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше