Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке БПЛА

«Минувшей ночью массированной атаке БПЛА подверглись Ростов, Каменск, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы», — написал он в Telegram-канале.
Пострадавших в результате атак нет. В областном центре, Каменске, Каменском и Тарасовском районах имеются повреждения.
В Ростове-на-Дону загорелись две легковушки, пострадал пытавшийся их тушить хозяин. Также повреждена крыша частного дома.
В поселке Деркул Тарасовского района также повреждена крыша частного дома. Фрагменты беспилотников упали в дворах частных домов в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, в микрорайоне Каменска, в ряде строений частично повреждено остекление.
Жителям, чьим домам нанесен ущерб, будет оказана помощь, заверил Слюсарь.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.