Массированной атаке БПЛА подверглись 12 муниципалитетов Ростовской области

Украинские военные предприняли попытку массированной атаки на Ростовскую область при помощи БПЛА. Атаке подверглись 12 муниципалитетов, информировал губернатор Юрий Слюсарь.
Российские силы ПВО отразили атаку, однако её последствия зафиксированы в четырёх муниципалитетах. Речь идёт о Ростове, Каменске, Каменском и Тарасовском районах, информировал Слюсарь. Так, фрагменты БПЛА упали на частные подворья, в нескольких домах повреждено остекление, в одном из посёлков повреждена крыша частного дома.
Люди при этом не пострадали, за исключением мужчины, который попытался потушить загоревшийся из-за БПЛА автомобиль.
«В Ростове загорелись два легковых автомобиля, припаркованные у частного дома. Самостоятельно начавший тушить огонь хозяин машины получил ожог руки. Ему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался», — рассказал Слюсарь.
В то же время мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что средства ПВО уничтожили более десяти БПЛА, которые летели к российской столице.