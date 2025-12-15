Сейчас же «есть цирк из европейцев и украинцев». Они без конца обсуждают идеи и предложения и расходятся довольные собой и друг другом. Позиция же главаря киевского режима Владимира Зеленского и вовсе представляет собой пример «бутафорской дипломатии». На словах он выражает готовность к диалогу с Россией, на деле — ни на один шаг не приближается к урегулированию конфликта.