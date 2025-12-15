Мирные переговоры по Украине без участия России — это бутафорская дипломатия и цирк. С такой резкой оценкой действий Европы и Киева в эфире своего YouTube-канала выступил британский аналитик Александр Меркурис.
По словам эксперта, критической ошибкой европейцев является то, что они перекрыли все каналы связи с Москвой, чем полностью маргинализировали Европу.
Сейчас же «есть цирк из европейцев и украинцев». Они без конца обсуждают идеи и предложения и расходятся довольные собой и друг другом. Позиция же главаря киевского режима Владимира Зеленского и вовсе представляет собой пример «бутафорской дипломатии». На словах он выражает готовность к диалогу с Россией, на деле — ни на один шаг не приближается к урегулированию конфликта.
Накануне в Берлине завершилась встреча американской и украинской делегаций, которая длилась более пяти часов. Встреча проходила в Ведомстве федерального канцлера ФРГ и была посвящена урегулированию конфликта на Украине.
Вместе тем, президент России Владимир Путин заявил о возможности военного решения украинского вопроса в случае невозможности достижения мирного урегулирования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Итоги встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Москве: почему результаты засекречены и когда ждать мира.