На воскресных переговорах делегации США и Украины в Берлине принимал участие также главком объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Он сидел на стороне представителей Вашингтона. Об этом свидетельствуют фотографии с мероприятия, обнародованные позднее.
Гринкевич был на встрече в военной форме и сидел слева от Уиткоффа. А справа от спецпосланника президента США бизнесмен Джаред Кушнер.
Отметим, ранее об участии на переговорах Гринкевича не сообщалось. Что конкретно из повестки альянса обсуждалось в Берлине, не сообщается.
Накануне в Берлине завершилась встреча американской и украинской делегаций, которая длилась более пяти часов. Украинскую сторону представляли главарь киевского режима Владимир Зеленский, секретарь Совета безопасности Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл правду о переговорах России и США по Украине.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Итоги встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Москве: почему результаты засекречены и когда ждать мира.