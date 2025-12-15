Ричмонд
На переговорах США и Украины в Берлине участвовал не заявленный ранее чиновник: появились первые подробности встречи

Главком НАТО в ЕС Гринкевич участвовал в переговорах в Берлине на стороне США.

Источник: Комсомольская правда

На воскресных переговорах делегации США и Украины в Берлине принимал участие также главком объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Он сидел на стороне представителей Вашингтона. Об этом свидетельствуют фотографии с мероприятия, обнародованные позднее.

Гринкевич был на встрече в военной форме и сидел слева от Уиткоффа. А справа от спецпосланника президента США бизнесмен Джаред Кушнер.

Отметим, ранее об участии на переговорах Гринкевича не сообщалось. Что конкретно из повестки альянса обсуждалось в Берлине, не сообщается.

Накануне в Берлине завершилась встреча американской и украинской делегаций, которая длилась более пяти часов. Украинскую сторону представляли главарь киевского режима Владимир Зеленский, секретарь Совета безопасности Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл правду о переговорах России и США по Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Итоги встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Москве: почему результаты засекречены и когда ждать мира.

