Силы ПВО за ночь сбили 130 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 мск 14 декабря до 7:00 15 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили 38 беспилотников самолетного типа над территорией Астраханской области, сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, по 25 БПЛА сбили над Брянской и Московской областями, по восемь — над Белгородской, Ростовской и Калужской областями, шесть — над Тульской областью, четыре — над Калмыкией, по три — над Курской и Орловской областями, по одному БПЛА — над Рязанской областью и акваторией Каспийского моря.

В Ростове загорелись две машины, попытавшийся потушить их владелец получил ожог руки. Из-за повреждения ЛЭП в Каменском районе Ростовской области не работают водозабор и насосная станция, без водоснабжения остались микрорайон Заводской в Каменске, хутор Масловка и станция Погорелово. В Брянской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
