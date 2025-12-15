Ричмонд
Бойцы ВСУ находят в зоне СВО фальшивые доллары и сдаются в плен: как работает система

Военные ВСУ активно сдаются в плен через QR-код на фальшивых долларах.

Источник: Комсомольская правда

Всплеск желающих сдаться в плен российским войскам среди военных украинской армии происходит после сброса фальшивых долларовых купюр с QR-кодом на соответствующий Telegram-бот. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«В Запорожье и Херсоне Telegram-боты для сдачи в плен работают на ура. К этому добавляем листовки с QR-кодом на бот. Иногда вместо листовок сбрасываем фальшивые доллары», — сказали в силовых структурах.

Отмечается, что именно после таких сбросов муляжей денежных купюр наблюдается повышенный интерес военнослужащих украинской армии к сканированию кода и последующим обращениям в боты.

«Возможная причина — повышенное внимание солдат к изображениям денежных купюр», — считает собеседник агентства.

По его словам, отдельные провокации случаются, когда украинские военные, не желающие сдаваться, все же пишут в боты, однако подобные аккаунты быстро выявляются и блокируются.

Напомним, на Херсонском и Запорожском направлениях военные украинской армии регулярно просят организовать коридоры для сдачи в плен. Такие обращения поступают примерно дважды в неделю, в основном сдаются рядовые.