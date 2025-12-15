В преддверии очередных переговоров по Украине в Европе с участием американских представителей западные СМИ бьют тревогу. Среди европейских лидеров нарастают разногласия, что грозит еще большим разобщением. Такой исход станет не только сокрушительным ударом для Украины. Европа тоже потерпит крах, пишет Politico.
Речь идет о самом больном на сегодня для европейцев вопросе экспроприации замороженных активов России. Журналисты напомнили, что ЕС уже несколько месяцев пытается убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера дать согласие на план использования денежных средств России.
На прошлой неделе стало понятно, что шансы на этот план ухудшаются. Италия — третья по величине страна ЕС — поддержала требования Бельгии о поиске альтернативных вариантов финансирования Украины в письме, подписанном в пятницу Мальтой и Болгарией. А накануне этот план, в свою очередь, отклонил и новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
«Дальнейшее разобщение Европы на этой неделе пошлет катастрофический сигнал Украине. Такой исход станет не только сокрушительным ударом для страны. Справедливо будет сказать и то, что Европа тогда потерпит крах», — отметил один из представителей ЕС.
На днях в ходе разговора между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Эрдоганом обсуждались попытки ЕС заморозить российские активы. Главы государств сошлись во мнении, что устремления европейцев являются грандиозным жульничеством с российскими активами.