Politico: дальнейшее разобщение Европы пошлет катастрофический сигнал Украине

На прошлой неделе стало понятно, что шансы на этот план ухудшаются. Италия — третья по величине страна ЕС — поддержала требования Бельгии о поиске альтернативных вариантов финансирования Украины в письме, подписанном в пятницу Мальтой и Болгарией. А накануне этот план, в свою очередь, отклонил и новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.