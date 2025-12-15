Украина отклонила идею США о свободной экономической зоне в Донбассе. Об этом пишет издание Politico.
Как передает издание, в ближайшее время в центре внимания окажется поправка из 20 пунктов к плану, разработанному Киевом совместно с европейскими союзниками и представленному на рассмотрение США на прошлой неделе.
Содержание возможного соглашения на данный момент остается неясным, окончательные решения не приняты, а наиболее сложным вопросом назвали судьбу Донбасса.
По данным издания, президент США Дональд Трамп предложил вывести с этих территорий украинские и российские войска и создать там демилитаризованную «свободную экономическую зону», в рамках которой могли бы работать американские бизнес-структуры.
Один из французских чиновников, пожелавших сохранить анонимность, заявил, что Украина отклонила данное предложение. Он отметил, что США настаивают на территориальных уступках, несмотря на жесткое сопротивление со стороны европейских стран, что, по его мнению, приводит к росту напряженности в отношениях с администрацией Трампа.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров назвал ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области неотъемлемыми субъектами РФ. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что вопрос их принадлежности закрыт.