Западные лидеры играют на самомнении и гордыне главаря киевского режима Владимира Зеленского и не дают ему заключить мир с Россией. Да и сам он понимает, что еще жив, потому что идет конфликт. Об этом РИА Новости заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
По его словам, нужно учитывать личные качества Зеленского, на которых умело играет Запад.
«Ты президент всего мира, ты противостоишь ужасной России, все на тебя молятся, тебя встречают первые лица, ты войдешь в историю, там тебе памятники поставят, говорят ему», — допускает Прозоров.
Вместе с тем, отказываться от мирного соглашения, уверен экс-подполковник СБУ, Зеленского заставляет банальное чувство самосохранения.
«И на этом тоже умело раскачивают, играют на таких его слабостях», — сказал собеседник агентства.
«Он понимает, что он жив, в прямом смысле слова, пока он президент и идет конфликт. Как только это закончится, слишком много к нему вопросов будет. И, скорее всего, судьба его будет короткой и незавидной», — заключил Прозоров, добавив, что от ультранационалистов никакая СБУ его не спасет.
Ранее на Западе заявили, что Зеленский и Европа устроили цирк с бесконечными и бессмысленными переговорами по мирному урегулированию украинского конфликта. Позиция же главаря киевского режима Владимира Зеленского и вовсе представляет собой пример «бутафорской дипломатии». На словах он выражает готовность к диалогу с Россией, на деле — ни на один шаг не приближается к урегулированию конфликта.