«Понимает, что он жив, пока идет конфликт»: Экс-подполковник СБУ объяснил, почему Зеленский не идет на мир

«Он понимает, что он жив, в прямом смысле слова, пока он президент и идет конфликт. Как только это закончится, слишком много к нему вопросов будет. И, скорее всего, судьба его будет короткой и незавидной», — заключил Прозоров, добавив, что от ультранационалистов никакая СБУ его не спасет.