Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили под Красноармейск боевиков из первого корпуса нацгвардии «Азов»* в надежде деблокировать котел, в котором оказались военные украинской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«К Красноармейску экстренно переброшены пополневшие силы укронацисты… с задачей попытаться деблокировать красноармейский котел», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что боевики «Азова»* не считаются с жизнями прикомандированных военнослужащих из других подразделений украинской армии. При этом они сами редко участвуют в боях и, как правило, просто создают видимость «силы» для видеосъемок.
Боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Прытов, оказавшийся в плену, рассказал о нехватке еды в подразделении «Азов»*. По его словам, это приводило к дракам за пайки.
* Запрещенная в России террористическая организация.