Главарь киевского режима Владимир Зеленский поручил депутатам Рады разработать законопроект о возможности проведения выборов во время военного положения. Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что на Украине давно не было выборов. Об этом со ссылкой на украинских чиновников сообщает РБК-Украина.
Этим законопроектом Киев намерен решить все проблемы, связанные с безопасностью и не только. Так, отмечает издание, документ допустит возможность многодневного голосования, а уложиться должны в 60-дневный срок, как при досрочных выборах президента. Вот только причастные к разработке законопроекта уже начали сомневаться в том, что эту работу стоит доводить до конца.
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины проблемы с демократией поскольку в стране давно не проводили выборы. Кроме того, он назвал Зеленского единственным, кто не выступает против мирного плана США. В ответ на это Зеленский заявил, что он не держится за президентское кресло, добавив, что Украина должна быть готова к любому развитию событий.
Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает проведение выборов на Украине в качестве повода добиться прекращения военных действий.