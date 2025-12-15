РБК-Украина: Зеленский поручил разработать закон о выборах при военном положении

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины проблемы с демократией поскольку в стране давно не проводили выборы. Кроме того, он назвал Зеленского единственным, кто не выступает против мирного плана США. В ответ на это Зеленский заявил, что он не держится за президентское кресло, добавив, что Украина должна быть готова к любому развитию событий.