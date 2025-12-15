Дочери погибшего героя СВО вернули право на наследство в Волгоградской области

Проблема возникла из-за неточности в документах о смерти. Несмотря на действительную дату гибели, в свидетельстве о смерти, выданном ЗАГСом в ноябре 2024 года, значилась другая дата. Ошибку удалось исправить только в феврале 2025 года, но к тому времени уже возникли другие трудности.