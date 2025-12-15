Дочери погибшего героя СВО вернули право на наследство в Волгоградской области

В Волгоградской области прокуратура Новониколаевского района помогла восстановить права дочери, потерявшей отца — участника специальной военной операции. Девушка оказалась в сложной ситуации, когда из-за ошибки в документах и других непредвиденных обстоятельств она рисковала остаться без наследства, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру региона.
История началась с того, что 22-летняя волгоградка обратилась за помощью в прокуратуру. Ее отец, геройски погибший при выполнении боевых задач, оставил единственную наследницу — свою дочь. Однако, как выяснилось, оформить наследство оказалось непросто.
Проблема возникла из-за неточности в документах о смерти. Несмотря на действительную дату гибели, в свидетельстве о смерти, выданном ЗАГСом в ноябре 2024 года, значилась другая дата. Ошибку удалось исправить только в феврале 2025 года, но к тому времени уже возникли другие трудности.
Отец девушки не имел постоянной регистрации, что осложнило процесс получения компенсационных выплат. Дочь была вынуждена обратиться в суд, чтобы установить факт проживания отца на территории Волгоградской области. Суд удовлетворил ее иск. Прокурор Новониколаевского района провел тщательную проверку, собрал необходимые доказательства, подтверждающие уважительность причин пропуска срока принятия наследства. Также были установлены сведения о месте жительства отца девушки до его убытия в зону проведения СВО.
На основании полученных данных прокурор обратился в суд с иском. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме: определил место жительства наследодателя и восстановил срок для принятия наследства его единственной дочерью.