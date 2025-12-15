ВС РФ освободили поселок в Днепропетровской области
Бойцы группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Песчаное Днепропетровской области.
«Север» продвигается вперед в Харьковской области
Бойцы «Северной» группировки атаковали две бригады и пограничный отряд противника в районах трех населенных пунктов Сумской области и семь бригад ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 270 военнослужащих, 13 автомобилей, станция РЭБ и четыре склада материальных средств.
«Запад» ликвидирует боевиков ВСУ на левом берегу Оскола
Российские бойцы нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Глушковка, Моначиновка, Шийковка, Благодатовка, Подолы Харьковской области и Красный Лиман ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» перешли на новые рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли 195 человек. Также противник лишился боевой бронированной машины, девяти автомобилей, двух артиллерийских орудий, трех складов боеприпасов и четырех складов горючего.
Бойцы «Центра» ликвидируют формирования ВСУ в Дмитрове
Подразделения «Центральной» группировки продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в городе Димитрове, а также зачистку в селах Светлое, Гришино и городе Родинское в ДНР.
Бойцы «Центра» в течение суток атаковали 13 бригад и два штурмовых полка в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Шевченко ДНР, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 490 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.
«Восток» наступает в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Гуляй-Поле, Косовцево Запорожской области, Андреевка и Великомихайловка Днепропетровской области.
«ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» атакует ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» атаковали пять бригад противника в районах населенных пунктов Разумовка, Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 65 украинских боевиков, уничтожили две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 167 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- оперативно-тактическую ракету «Гром-2»;
- 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 545 БПЛА самолетного типа.