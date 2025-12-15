Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 15 декабря 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 15 декабря на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили поселок в Днепропетровской области

Бойцы группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Песчаное Днепропетровской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» продвигается вперед в Харьковской области

Бойцы «Северной» группировки атаковали две бригады и пограничный отряд противника в районах трех населенных пунктов Сумской области и семь бригад ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 270 военнослужащих, 13 автомобилей, станция РЭБ и четыре склада материальных средств.

«Запад» ликвидирует боевиков ВСУ на левом берегу Оскола

Российские бойцы нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Глушковка, Моначиновка, Шийковка, Благодатовка, Подолы Харьковской области и Красный Лиман ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» перешли на новые рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе достигли 195 человек. Также противник лишился боевой бронированной машины, девяти автомобилей, двух артиллерийских орудий, трех складов боеприпасов и четырех складов горючего.

Бойцы «Центра» ликвидируют формирования ВСУ в Дмитрове

Подразделения «Центральной» группировки продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в городе Димитрове, а также зачистку в селах Светлое, Гришино и городе Родинское в ДНР.

Бойцы «Центра» в течение суток атаковали 13 бригад и два штурмовых полка в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Шевченко ДНР, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 490 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

«Восток» наступает в Днепропетровской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Гуляй-Поле, Косовцево Запорожской области, Андреевка и Великомихайловка Днепропетровской области.

«ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» атакует ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Бойцы «Днепра» атаковали пять бригад противника в районах населенных пунктов Разумовка, Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области.

ВС РФ ликвидировали порядка 65 украинских боевиков, уничтожили две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 167 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • оперативно-тактическую ракету «Гром-2»;
  • 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 545 БПЛА самолетного типа.