В Минобороны рассказали, что даст ВС РФ взятие Песчаного

По данным ведомства, в период с 6 по 12 декабря Вооруженные силы России заняли восемь населенных пунктов в четырех регионах. Противника, в частности, выбили из населенного пункта Лиман в Харьковской области, были взяты под контроль Кучеровка и Куриловка в Харьковской области и др.