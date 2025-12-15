После ракетной атаки 10 декабря в пунктах временного размещения все еще остаются 13 воронежцев

Напомним, от обломков уничтоженной на подлете к Воронежу воздушной цели в городе пострадали окна и балконы трех домов, а также 20 машин. Больше всего досталось одной из малозаселенных многоэтажек. В ней обрушилась лестничная площадка. К счастью, никто из людей не пострадал.