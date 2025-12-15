Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После ракетной атаки 10 декабря в пунктах временного размещения все еще остаются 13 воронежцев

Работы в поврежденном обломками воздушной цели доме продолжаются.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже остаются в пункте временного размещения 13 жителей из поврежденных вечером 10 декабря в результате ракетной атаки домов.

Напомним, от обломков уничтоженной на подлете к Воронежу воздушной цели в городе пострадали окна и балконы трех домов, а также 20 машин. Больше всего досталось одной из малозаселенных многоэтажек. В ней обрушилась лестничная площадка. К счастью, никто из людей не пострадал.

Первоначально из поврежденных домов эвакуировали 80 человек. После восстановительных работ часть из них вернулись домой, часть — разместились у родственников. Таким образом, временное жилье потребовалось 13 воронежцам.

По оценкам мэра города Сергея Петрина, восстановительные работы завершатся в начале января.