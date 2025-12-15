В Запорожской области 11-летняя девочка пострадала при ударе ВСУ по дому

Одиннадцатилетняя девочка получила серьёзные травмы в результате удара ВСУ по дому в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.
«В результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка», — написал губернатор.
Балицкий уточнил, что было принято решение о срочной транспортировке девочки в Мелитопольскую областную больницу, где ей будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.
Ранее «КП-Запорожье» писал, что 13−14 декабря ВСУ активно обстреливали Запорожскую область. В результате налетов дронов погибли два мирных жителя, еще пятеро получили ранения и нуждались в медицинской помощи. Противник предпринял десять попыток целенаправленных атак.