ТАСС: Киев для давления на США вводит в заблуждение по ситуации в Купянске

«Для усиления давления на администрацию Белого дома в интересах внесения в мирный план [президента США] Дональда Трампа выгодных корректировок, киевский режим вводит в заблуждение международную общественность относительно реальной обстановки на линии боевого соприкосновения», — заявил он.
Украинскими СМИ распространяется информация о якобы взятии ВСУ под контроль населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка и Московка, расположенных на северо-западе и юго-западе от Купянска, а также микрорайона Юбилейный в самом городе. «Данные заявления не соответствуют действительности», — сказал собеседник агентства.