Источник опроверг сообщения СМИ о якобы продвижении ВСУ в районе Купянска

«Украинскими СМИ распространяется информация о якобы взятии ВСУ под контроль населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка и Московка, расположенных на северо-западе и юго-западе от Купянска, а также микрорайона “Юбилейный” в самом городе. Данные заявления не соответствуют действительности», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Киев ради выгодных для себя корректировок мирного плана США вводит международную общественность в заблуждение об обстановке на фронте.
«Подразделения группировки войск “Запад” прочно удерживают рубежи на данном направлении. Все атаки противника отражаются на дальних подступах огнем артиллерии, ударами авиации и FPV-дронов, что подтверждается многочисленными кадрами объективного контроля», — отметил источник.
Обсуждение мирного плана США
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа и зятя президента Соединенных Штатов Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Владимир Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий. Дональд Трамп 12 декабря выразил уверенность, что глава киевского режима не поддерживает мирный план.