В России пересмотрели правила зачета срока службы для дезертиров

Также расширяется список обстоятельств, при которых уволенные с контрактной службы военнослужащие обязаны возместить расходы на их подготовку. Ранее к таким причинам относились нарушения обязательств по защите государственной тайны и действия, угрожающие безопасности России. Теперь к этому списку добавляются случаи увольнения контрактников из-за получения ими статуса иноагента или решений ФСБ о недопуске к государственной тайне. Закон начнет действовать через 10 дней после его публикации.