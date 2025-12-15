В России пересмотрели правила зачета срока службы для дезертиров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в порядок зачисления срока службы для военнослужащих, самовольно оставляющих часть. Теперь служба перестанет засчитываться уже через два дня после ухода без разрешения, вместо прежнего срока в десять суток.
Новый закон будет касаться как призывников, так и контрактников. Кроме того, призывникам теперь не будут зачислять срок службы, если они опоздают с прибытия в военную часть более чем на два дня без уважительной причины.
Также расширяется список обстоятельств, при которых уволенные с контрактной службы военнослужащие обязаны возместить расходы на их подготовку. Ранее к таким причинам относились нарушения обязательств по защите государственной тайны и действия, угрожающие безопасности России. Теперь к этому списку добавляются случаи увольнения контрактников из-за получения ими статуса иноагента или решений ФСБ о недопуске к государственной тайне. Закон начнет действовать через 10 дней после его публикации.
Напомним, что Путин подписал закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях, уточняющий правила наложения штрафов за несообщение военкомату о переезде. Теперь граждане обязаны уведомлять военкомат о смене места жительства в течение всего года.