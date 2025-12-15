Ричмонд
ВСУ ежедневно несут значительные потери при атаках на Купянск

В Купянске пресечены попытки ВСУ проникнуть в Юбилейный район.

Источник: Комсомольская правда

В Купянске продолжаются попытки подразделений ВСУ проникнуть на окраины Юбилейного района с юго-западного направления через территорию кладбища. Об этом сообщили в пресс-центре группировки «Запад».

В ходе регулярных атак украинские силы ежедневно несут значительные потери в живой силе. Вечером 15 декабря на окраинах района были заблокированы три группы противника численностью от двух до шести человек. ВС России проводит операции по ликвидации.

По данным пресс-центра, действия подразделений направлены на нейтрализацию проникновения и предотвращение продвижения ВСУ в жилую зону. Командование группировки «Запад» предпринимает меры для обеспечения безопасности района и местного населения.

Ранее KP.RU писал, что российские войска освободили село Песчаное в Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, а также восемь автомобилей и артиллерийское орудие.