В Купянске продолжаются попытки подразделений ВСУ проникнуть на окраины Юбилейного района с юго-западного направления через территорию кладбища. Об этом сообщили в пресс-центре группировки «Запад».
В ходе регулярных атак украинские силы ежедневно несут значительные потери в живой силе. Вечером 15 декабря на окраинах района были заблокированы три группы противника численностью от двух до шести человек. ВС России проводит операции по ликвидации.
По данным пресс-центра, действия подразделений направлены на нейтрализацию проникновения и предотвращение продвижения ВСУ в жилую зону. Командование группировки «Запад» предпринимает меры для обеспечения безопасности района и местного населения.
Ранее KP.RU писал, что российские войска освободили село Песчаное в Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, а также восемь автомобилей и артиллерийское орудие.