Российские военнослужащие опровергли вбросы, публикуемые в телеграм-каналах и украинских СМИ о, якобы, продвижении ВСУ в районе Кондрашовки. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на собеседника в Объединенной группировке войск России.
«Украинскими СМИ распространяется информация о якобы взятии ВСУ под контроль населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка и Московка, расположенных на северо-западе и юго-западе от Купянска, а также микрорайона Юбилейный в самом городе. Данные заявления не соответствуют действительности», — говорится в публикации.
Уточняется, что Украина вводит в заблуждение международное сообщество относительно ситуации на фронте, стремясь изменить в свою пользу мирный план США. Военные подразделения группировки «Запад» эффективно удерживают свои позиции, успешно отражая атаки противника с использованием артиллерии, авиации и FPV-дронов.
Ранее KP.RU сообщил, что ВС РФ нанесли точечные удары гиперзвуковыми ракетами по объектам ВПК Украины.