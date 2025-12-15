Фотограф МО Украины Костишин ликвидирован в Гуляйполе

Фотограф министерства обороны Украины Юрий Костишин ликвидирован в Гуляйполе, пишет Telegram-канал «Шепот Фронта».
Сообщается, что боевик уничтожен 15 декабря 2025 года.
Напомним, что свобождение села Варваровка в Запорожской области дало возможность российским войскам контролировать дороги, ведущие к Гуляйполю, что значительно нарушило логистику ВСУ.
Ранее сообщалось, что военнослужащий штаба 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, капитан Дмитрий Диган,, умер в больнице. Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», причиной его смерти стали сердечные осложнения, вызванные алкогольной зависимостью и избыточным весом.