Фотограф МО Украины Костишин ликвидирован в Гуляйполе

Фотограф Министерства обороны Украины Юрий Костишин ликвидирован в Гуляйполе 15 декабря 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Фотограф министерства обороны Украины Юрий Костишин ликвидирован в Гуляйполе, пишет Telegram-канал «Шепот Фронта».

Сообщается, что боевик уничтожен 15 декабря 2025 года.

Напомним, что свобождение села Варваровка в Запорожской области дало возможность российским войскам контролировать дороги, ведущие к Гуляйполю, что значительно нарушило логистику ВСУ.

Ранее сообщалось, что военнослужащий штаба 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, капитан Дмитрий Диган,, умер в больнице. Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», причиной его смерти стали сердечные осложнения, вызванные алкогольной зависимостью и избыточным весом.