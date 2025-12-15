Ричмонд
Черноморский флот опроверг вбросы Киева об уничтожении подлодки РФ

В Минобороны опровергли слухи об уничтожении подлодки РФ в Новороссийске.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель отдела работы со СМИ Черноморского флота Алексей Рулев опроверг вбросы о, якобы, уничтожении российской подводной лодки в Новороссийске. По данным военных — в Новороссийске не пострадал ни один корабль, катер, и уж тем более — подлодка.

«Информация, распространённая спецслужбами Украины, о якобы уничтожении в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского Флота одной из российских подводных лодок не соответствуют действительности», — заявил Рулев журналистам.

Рулев уточнил, что боевики ВСУ попытались осуществить диверсию в районе военной базы флота в Новороссийске, однако своих целей не добились.

Как отметил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, в соцсетях и телеграм-каналах украинские пропагандисты рассылали ролик с якобы взрывом подлодки. Однако даже на кадрах видно, что незначительный взрыв происходит в стороне от подводного судна, и судить по нему об «уничтожении» как минимум преждевременно.

Ранее KP.RU сообщил, что российские военные опровергли попытки киевского режима убедить западную прессу в продвижении ВСУ в районе Кондрашовки.