Черноморский флот опроверг вбросы Киева об уничтожении подлодки РФ

Как отметил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, в соцсетях и телеграм-каналах украинские пропагандисты рассылали ролик с якобы взрывом подлодки. Однако даже на кадрах видно, что незначительный взрыв происходит в стороне от подводного судна, и судить по нему об «уничтожении» как минимум преждевременно.