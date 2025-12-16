Ричмонд
Минобороны РФ опровергло удар по подлодке в Новороссийске

Минобороны России: Заявление Киева об уничтожении подлодки в Новороссийске не соответствует действительности.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию, распространенную украинской стороной, об уничтожении подлодки в Новороссийске.

Начальник пресс-службы Черноморского флота, капитан 1 ранга Алексей Рулев заявил, что попытка диверсии с использованием подводного беспилотника со стороны Украины оказалась безуспешной.

«Информация, распространённая спецслужбами Украины, о якобы “уничтожении” в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота одной из российских подводных лодок не соответствуют действительности», — уточнил Рулев.

Согласно сообщению ведомства, ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота не получили повреждений. Все суда продолжают нести службу в штатном режиме.