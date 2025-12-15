Минобороны: За три часа над Брянской областью уничтожены 10 украинских БПЛА

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории РФ. Массированной атаке подверглась Брянская область. Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку, обнаружив и уничтожив беспилотные летательные аппараты ВСУ. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.
Всего в небе над Брянщиной уничтожены десять украинских БПЛА, сказано в релизе российского оборонного ведомства. Они были ликвидированы в промежуток времени с 20.00 до 23.00 понедельника 15 декабря.
Губернатор Александр Богомаз информировал, что люди при этом не пострадали, также не зафиксировано разрушений или повреждений наземных объектов.
Напомним, в ночь на понедельник 15 декабря над Брянской областью уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В течение дня губернатор также сообщал об отражении беспилотных атак и уничтожении дронов ВСУ.
