Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: За три часа над Брянской областью уничтожены 10 украинских БПЛА

Беспилотники самолётного типа уничтожены над Брянской областью, сработали российские системы ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории РФ. Массированной атаке подверглась Брянская область. Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку, обнаружив и уничтожив беспилотные летательные аппараты ВСУ. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

Всего в небе над Брянщиной уничтожены десять украинских БПЛА, сказано в релизе российского оборонного ведомства. Они были ликвидированы в промежуток времени с 20.00 до 23.00 понедельника 15 декабря.

Губернатор Александр Богомаз информировал, что люди при этом не пострадали, также не зафиксировано разрушений или повреждений наземных объектов.

Напомним, в ночь на понедельник 15 декабря над Брянской областью уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В течение дня губернатор также сообщал об отражении беспилотных атак и уничтожении дронов ВСУ.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь рассказал о последствиях отражения массированной атаки БПЛА на Ростовскую область. Подробности здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше