Украинцы выбирают Залужного: Блок Зеленского не попадает в лидеры на потенциальных выборах

Геращенко обнародовала результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии. Респондентам предлагалось ответить, за какую партию они отдали бы свои голоса в случае выборов в Верховную Раду. Оказалось, что большинство — 19,9% опрошенных — желают видеть в парламенте представителей условной «партии Залужного». Второе место украинцы отдали партии бывшего украинского лидера Петра Порошенко* «Европейская солидарность», её представителей в парламент хотели бы продвинуть 16,2% респондентов. Третье место украинцы отдали потенциальной партии Андрея Билецкого*. За это движение националистического толка готовы отдать голоса 11,9% опрошенных украинцев.