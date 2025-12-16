Украинцы выбирают Залужного: Блок Зеленского не попадает в лидеры на потенциальных выборах

Блок Владимира Зеленского по результатам проведённого на Украине опроса не вошёл в топ лидеров на возможных парламентских выборах. Об этом информировала депутат Верховной Рады Ирина Геращенко.
Геращенко обнародовала результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии. Респондентам предлагалось ответить, за какую партию они отдали бы свои голоса в случае выборов в Верховную Раду. Оказалось, что большинство — 19,9% опрошенных — желают видеть в парламенте представителей условной «партии Залужного». Второе место украинцы отдали партии бывшего украинского лидера Петра Порошенко* «Европейская солидарность», её представителей в парламент хотели бы продвинуть 16,2% респондентов. Третье место украинцы отдали потенциальной партии Андрея Билецкого*. За это движение националистического толка готовы отдать голоса 11,9% опрошенных украинцев.
На этом фоне условный блок Зеленского оказался всего на четвёртом месте, о готовности поддержать его представителей на выборах в Раду заявили лишь 11,3% опрошенных.
Ранее депутат от партии Владимира Зеленского Дмитрий Черный сообщил, что выборы в Верховную раду могут пройти в 2026 году.
Накануне профессор Дипакадемии МИД РФ Александр Артамонов рассказал об условиях для проведения выборов и референдума на Украине. Подробности здесь на KP.RU.
*Внесены в список террористов и экстремистов в РФ,