Трупы НАТО для перемирия: Переводчица оконфузилась на пресс-конференции Зеленского и Мерца

«Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать перемирие?» — сказала она, переводя вопрос о возможности участия войск Евросоюза и Североатлантического альянса с немецкого на украинский язык.
Зеленский указал на ошибку переводчицы, при этом он едва удержался, чтобы не рассмеяться.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с «особыми просьбами» о помощи Киеву.
Как Мерц сбежал с переговоров Уиткоффа и Зеленского, оставив с ними помощника, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне заявили, что ближайшие дни могут оказаться «решающими» для завершения конфликта на Украине.