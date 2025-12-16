Ричмонд
Трупы НАТО для перемирия: Переводчица оконфузилась на пресс-конференции Зеленского и Мерца

Войска НАТО назвали трупами из-за ошибки переводчика на брифинге Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащих НАТО и ЕС назвали «трупами» во время совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Это произошло из-за ошибки переводчицы.

«Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать перемирие?» — сказала она, переводя вопрос о возможности участия войск Евросоюза и Североатлантического альянса с немецкого на украинский язык.

Зеленский указал на ошибку переводчицы, при этом он едва удержался, чтобы не рассмеяться.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с «особыми просьбами» о помощи Киеву.

Как Мерц сбежал с переговоров Уиткоффа и Зеленского, оставив с ними помощника, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне заявили, что ближайшие дни могут оказаться «решающими» для завершения конфликта на Украине.

