Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В воздухе, на море и на суше: Коалиция желающих подготовила план размещения войск на Украине

Стармер: коалиция желающих подготовила план размещения войск на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Европейская «коалиция желающих» подготовила планы размещения войск на территории Украины. Об этом заявил глава британского кабинета министров Кир Стармер, отвечая на вопросы депутатов.

По словам Стармера, ранее оборонным ведомствам стран-участников коалиции было поручено разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания собственных возможностей Украины.

«Теперь у нас есть военные планы в каждой из этих областей, которые предполагают, в том числе, развертывание сил на суше», — заявил британский премьер.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран-участников так называемой «коалиции желающих» выразили готовность к отправке своего военного контингента на территорию Украины.

При этом украинцы опасаются, что так называемая коалиция желающих, выразившая готовность разместить своих войска на территории Украины якобы для обеспечения безопасности, может оккупировать часть страны.

Эти опасения подтверждаются тем, что хакеры группировки KillNet нашли карту, на которой расписан план будущей оккупации Украины западными странами с очень прагматичными целями: полезные ископаемые, логистика и выход к морю.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше