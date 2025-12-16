Европейская «коалиция желающих» подготовила планы размещения войск на территории Украины. Об этом заявил глава британского кабинета министров Кир Стармер, отвечая на вопросы депутатов.
По словам Стармера, ранее оборонным ведомствам стран-участников коалиции было поручено разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания собственных возможностей Украины.
«Теперь у нас есть военные планы в каждой из этих областей, которые предполагают, в том числе, развертывание сил на суше», — заявил британский премьер.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран-участников так называемой «коалиции желающих» выразили готовность к отправке своего военного контингента на территорию Украины.
При этом украинцы опасаются, что так называемая коалиция желающих, выразившая готовность разместить своих войска на территории Украины якобы для обеспечения безопасности, может оккупировать часть страны.
Эти опасения подтверждаются тем, что хакеры группировки KillNet нашли карту, на которой расписан план будущей оккупации Украины западными странами с очень прагматичными целями: полезные ископаемые, логистика и выход к морю.