Филипп Киркоров объявлен в розыск на Украине

СБУ объявила в розыск российского певца Киркорова.

Источник: Комсомольская правда

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров объявлен в розыск на Украине. Такую информацию распространила Служба безопасности Украины (СБУ).

Информация о том, что Киркоров объявлен в розыск, была внесена в базу данных украинских силовиков ещё в октябре, однако достоянием общественности этот факт стал только сейчас.

Ранее служба безопасности Украины предъявила заочное обвинение народному артисту России Филиппу Киркорову. Поводом стали его концерты в Крыму и Донецкой Народной Республике, что было расценено силовым ведомством, якобы, певец неоднократно нарушал правила въезда на «украинскую территорию».

Также СБУ внесла Филиппа Киркорова в список угроз нацбезопасности Украины.

Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских деятелей культуры. В число запрещенных на Украине артистов попал и Филипп Киркоров.

После этого Киркоров иронично назвал Зеленского зайкой и сказал все, что думает о санкциях Украины.