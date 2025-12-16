Владимир Зеленский имеет ничтожные шансы сохранить своё положение на Украине. Такое мнение высказала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
Эксперт объяснила это тем, что Зеленский обманул надежды людей, в своё время отдавших за него свои голоса на президентских выборах.
«В определенный момент он пообещал людям то, что в итоге не выполнил — возможно, и не мог выполнить. Играя роль в телевизионном сериале, он в большей степени был президентом, чем оказался на самом деле», — сказала Кнайсль агентству ТАСС.
Эксперт указала на то, что Зеленский, как и ряд европейских лидеров, является продуктом работы PR-агентств и коммуникационных консультантов. Она предположила, что значительную часть реальной работы выполнял глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
«И с уходом Ермака осталось лишь 10% Зеленского», — резюмировала Кнайсль.
Напомним, президент Украины Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине как можно скорее. Он выразил уверенность, что честные и прозрачные выборы могли бы стать важным шагом к урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
Тем временем на Украине разразился коррупционный скандал, в котором задействованы ближайший соратник Зеленского Тимур Миндич и другие высокопоставленные украинские чиновники. Хроники скандала мы собрали здесь на KP.RU.