Европейские политики будут виновны в возможном исчезновении Украины, если в ближайшее время не будет достигнуто урегулирование. Такое мнение высказал евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург.
По словам Шуленбурга, европейские политики стремятся «поставить Россию на колени», при этом они заведомо не могут достигнуть цели, но «разрушают Украину».
«У них в самом деле теперь руки в крови, поскольку они настаивают на том, чтобы эта война продолжалась», — сказал политик в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
Фон дер Шуленбург представляет партию «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость».
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров высказал мнение, что Украина может полностью разрушиться и исчезнуть с лица Земли, если власть в ней сохранится за Зеленским.
Напомним, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн, который в свое время занимался СССР и странами Восточной Европы, сделал прогноз, что украинский конфликт может закончится уже в начале 2026 года, а именно в январе или же феврале, при этом территория Украины существенно уменьшится.