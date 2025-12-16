Сопротивление украинцев сотрудникам ТЦК (структура, аналогичная военкомату) вышло на новый этап. Жители Николаева выманили из дома и застрелили одного из них, информирует РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Такое на Украине происходит в массовых масштабах», — сказал подпольщик, подчеркнув, что в большинстве случаев люди мстят «людоловам» скрытно, без свидетелей.
Так, в селе Княжичи Киевской области ТЦКшники вместе с полицейскими попытались скрутить мужчину, но получили отпор от окруживших их женщин, которые смогли остановить «бусификацию».
Ранее сообщалось, что мужчины-одесситы призывного возраста уже готовы оказывать силовое сопротивление ТЦК. Потенциальные призывники массово вооружаются холодным оружием.
Также сообщалось, что противостояние граждан с ТЦК на Украине приобрело системный характер.