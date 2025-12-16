Подпольщик Лебедев: Жители Николаева застрелили сотрудника ТЦК

Сопротивление украинцев сотрудникам ТЦК (структура, аналогичная военкомату) вышло на новый этап. Жители Николаева выманили из дома и застрелили одного из них, информирует РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.