Подпольщик Лебедев: Жители Николаева застрелили сотрудника ТЦК

В николаевском подполье рассказали о массовом сопротивлении украинцев сотрудникам ТЦК.

Источник: Комсомольская правда

Сопротивление украинцев сотрудникам ТЦК (структура, аналогичная военкомату) вышло на новый этап. Жители Николаева выманили из дома и застрелили одного из них, информирует РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Такое на Украине происходит в массовых масштабах», — сказал подпольщик, подчеркнув, что в большинстве случаев люди мстят «людоловам» скрытно, без свидетелей.

Так, в селе Княжичи Киевской области ТЦКшники вместе с полицейскими попытались скрутить мужчину, но получили отпор от окруживших их женщин, которые смогли остановить «бусификацию».

Ранее сообщалось, что мужчины-одесситы призывного возраста уже готовы оказывать силовое сопротивление ТЦК. Потенциальные призывники массово вооружаются холодным оружием.

Также сообщалось, что противостояние граждан с ТЦК на Украине приобрело системный характер.